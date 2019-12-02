Почему змеи прыгают?

Живущие на деревьях змеи вполне могут обходиться без рук и ног.

Некоторые виды змей перемещаются вверх по дереву от ветки к ветке, используя «мостиковое» поведение: рептилия вытягивает переднюю половину своего тела в воздухе, пока, наконец, не соприкоснется с чем-то большим, что может выдержать ее вес.

5 видов, так называемых летающих змей принадлежащих к роду Chrysopelea, родом из Азии, пользуются довольно хитрым трюком: они сплющивают свое тело в воздухе и перелетают с дерева на дерево как белка-летяга на расстояние до 90 метров.

Теперь у ученых есть свидетельства того, что австралийские змеи, принадлежащие к роду Dendrelaphis, могут прыгать.

В 2010 году профессору кафедры биомедицинской инженерии и механики Политехнического университета Виргинии, Джейку Соче удалось запечатлеть древесную змею (Dendrelaphis), планирующую с дерева на дерево.

Увидев удивительные кадры, Мишель Грэм, исследователь из Национального географического общества заинтересовалась подобным поведением змей.

Грэм отправилась в Австралию, где она выловила нескольких змей в дикой природе и решила изучить их способность к «полету».

Исследователь провела специальные эксперименты, используя конструкции, выполненные из трубы из ПВХ, веток деревьев.

«Был создан небольшой змеиный «спортзал», - рассказала Грэм.

Исследуя, как змеи перемещаются в окружающей среде, ученые обнаружили больше понимания разнообразия передвижения животных, что имеет значение для того, как могло развиться столь странное поведение.

Многие из нас принимают факт, что мы живем в двумерной плоскости, как должное. В целом, делая шаг, мы ожидаем, что под ногой окажется твердь.

Однако для животных, которые живут на вершинах деревьев, мир выглядит по-другому. Пернатые перемещаются в трехмерном пространстве, летая. Обезьяны перепрыгивают с дерева на дерево, используя ветви или лианы. Ленивцы протягивают руку и хватают следующую ветвь, к которой они хотят следовать. И все эти виды поведения требуют причудливых конечностей, каких нет у змеи.

Заставить змей планировать с дерева на дерево или с ветви на ветвь в специальном «спортзале» было нелегко. Первая древесная змея, которую поймала исследователь, оказалась довольно крупной самкой, которая не была заинтересована в прыжковом поведении.

Но настойчивость Грем принесла свои результаты, и она в дальнейшем смогла подтвердить, что змеи рода Dendrelaphis действительно могут перелететь через пропасть.

Чтобы переместиться с ветки на ветку, змея приподнимает переднюю часть туловища, отталкивается от ветки и делает прыжок в сторону цели. Оказавшись в воздухе, тело змеи становится плоским, её прыжок превращается в настоящий полет. Таким образом, эти пресмыкающиеся могут преодолевать значительные расстояния по воздуху, не имея крыльев.

Грэм намерена опубликовать более детальную информацию о своих исследованиях в двух научных работах в 2020 г.

Теперь, когда Грэм подтвердила, что древесные змеи могут прыгать, она рассчитывает узнать, почему они это делают.

Ученые только предполагают, для чего у древесных змей выработалась подобная привычка. Прыжок с последующим планированием может экономить энергию животного и спасать его в случае опасности. Пока мы можем лишь догадываться, используют ли эти змеи свою способность к полету для выслеживания и охоты.

Исследование продолжается, пишет nationalgeographic.com.