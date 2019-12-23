На новогодних праздниках возможны перебои с перелетами

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили о возникновении сложностей с перевозкой пассажиров в период новогодних праздников.

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