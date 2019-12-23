На новогодних праздниках возможны перебои с перелетами
23.12.2019 22:58
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В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили о возникновении сложностей с перевозкой пассажиров в период новогодних праздников.
- С октября текущего года Минтранс не вносил новые иностранные самолеты, которые поступают авиаперевозчикам России, в межправительственное соглашение с Бермудскими островами, где зарегистрировано порядка 75% всех лайнеров российских авиакомпаний.
- По информации предоставленной АЭВТ, авиакомпании не могут зарегистрировать порядка 30 пассажирских лайнеров, которые предназначены для перевозки людей в период новогодних праздников, в связи с чем возможны перебои с полетами.
- Речь идет о лайнерах "Победы", Уральских авиалиний" и Red Wings, а вот "Аэрофлоту" и "Сибири" удалось внести свои суда в соглашение, пишет Коммерсант.
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