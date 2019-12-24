Путин заявил, что из всех стран только Россия обладает гиперзвуковым оружием

Владимир Путин завил, что впервые за всю новую и новейшую историю страны другие государства вынуждены догонять Россию

Во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ глава России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация. Он пояснил: на сегодняшний день ни у одной страны в мире нет гиперзвукового оружия, а сверхзвукового оружия континентальной дальности и подавно, в отличие от РФ. Президент отметил, что впервые за всю новую и новейшую историю нашей страны другие государства вынуждены догонять Россию.

Путин подчеркнул, что на вооружении российских войск уже стоят сверхзвуковые комплексы "Кинжал" и "Пересвет", а также началось оснащение гиперзвуковым межконтинентальным комплексом "Авангард", пишет РИА Новости.