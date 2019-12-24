Путин заявил, что оружие России должно быть лучшим в мире

Владимир Путин заявил: если Россия хочет побеждать, то ее оружие должно быть лучшим в мире

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ российский президент Владимир Путин заявил, что у страны должно быть самое лучшее вооружение в мире. Глава государства пояснил, что "это не игра в шахматы, где может устраивать ничья": если Россия хочет побеждать, то ее оружие должно быть лучше мировых образцов.

Также Путин отметил, что на выставке ему показывали некоторые образцы техники, которые не уступают лучшему вооружению в мире, пишет РИА Новости.