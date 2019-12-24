Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию

Александр Лукашенко считает, что "Россия боится потерять Белоруссию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" пожаловался, что Российская Федерация каждый год начинает "прессовать" республику и "завинчивать гайки", повышая под Новый год цены на энергоносители. Также Лукашенко считает, что российское правительство не хочет и "боится потерять Белоруссию", потому что в этом случае Минск может отвернуться в сторону Запада и США, пишет "Эхо Москвы".