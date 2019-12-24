Силуанов рассказал, почему выросли реальные доходы россиян

Антон Силуанов рассказал, что от реальных располагаемых доходов зависит благосостояние российский граждан

Рост реальных доходов населения, зафиксированный в России в 2019 году, был вызван снижением темпов инфляции, а также увеличением заработных плат, пенсионных выплат и пособий. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что данный показатель за первые девять месяцев текущего года составил 0,8%. По словам министра, рост реальных доходов россиян - важнейший конечный показатель работы правительства. Силуанов пояснил, что от реальных располагаемых доходов зависит благосостояние российский граждан, пишет РИА Новости.