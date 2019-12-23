Если отложить выход на пенсию на 10 лет выплаты увеличатся вдвое

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, при каких условиях российские пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в районе 52 тыс. рублей.

Россияне смогут получать пенсионные выплаты в размере порядка 52 тыс. рублей при условии, что отложат свой выход на пенсию на 10 лет. Об этом рассказал глава ПФР Антон. Дроздов. По его словам, при переносе пенсии на 10 лет произойдет увеличение в два раза коэффициентов расчета для страховой пенсии и фиксированной выплаты. Сумма выплат будет рассчитана с использованием максимальных коэффициентов: 2,32 для страховой пенсии и 2,11 для фиксированной выплаты.

Пример:

Если пенсия будет отложена на 10 лет, а работник сумеет накопить 200 индивидуальных баллов, то расчет будет выглядеть следующим образом: 87,24 руб. х 200 х 2,32 + 5 334,19 руб. х 2,11 (где 87,27 стоимость индивидуального коэффициента, а 5 334,19 фиксированная выплата). В итоге получается 51 734,50 руб.

Также Дроздов сообщил, что в этом году в Пенсионный фонд России обратились порядка 30 тыс. человек с просьбой назначить им отложенную пенсию, пишет Российская газета.