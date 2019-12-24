В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

По слоПо словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, Крымский мост является внутренним делом России.вам депутата Госдумы Руслана Бальбека, Крымский мост является внутренним делом России.

Крымский мост продолжает оставаться поводом для заявлений не только со стороны представителей Украины, но и ЕС. Так, в России прокомментировали заявление представителей Евросоюза о том, что процесс запуска поездов по Крымскому мосту происходил без согласия украинской стороны, и это является «нарушением суверенитета и территориальной целостности» этой страны. Как уточняет РИА Новости, речь идет о конструкции моста, которая, как заявляют в европейской дипломатической службе, «ограничивает проход судов через Керченский пролив».

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, Крымский мост – это внутреннее дело России. Что касается заявлений ЕС или протестов Киева, то они, как подчеркнул парламентарий, не остановят движение транспорта по переправе.