Первый поезд по Крымскому мосту запустят сегодня в 14:00

«Таврия» (№7/8) отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Как информирует РИА Новости, первый поезд отправится в путь уже сегодня: «Таврия» (№7/8) из Санкт-Петербурга в Севастополь стартанет в 14:00. Протяженность пути составит 2741 километр. Это расстояние будет преодолено за 43,5 часа.

Маршрут из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28) планируется запустить завтра, 24 декабря, в 23:45. 2009 километров поезд будет преодолевать за 33 часа.

Также, как ранее сообщали СМИ, глава России Владимир Путин станет участником торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, соединившего полуостров с материком.