"Северный поток - 2" будет достроен
23.12.2019 21:53
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Российский газопровод "Северный поток - 2" будет достроен несмотря на санкции США.
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен несмотря ни на что, в том числе и на санкционные ограничения введенные США. По его словам нужно еще немного времени для завершения строительства. Медведев считает, что газопровод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.
- В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока - 2", заявили, что для окончания строительства необходимо проложить всего 160 км труб. Такой информацией поделился официальный представитель компании Йенс Мюллер.
- Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб газопровода "Северный поток - 2", свернула работы и вывела свои суда из Балтийского моря. В компании объяснили подобные действия угрозой санкций США, пишет РБК.
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