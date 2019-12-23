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Электроника со скоростью света

23.12.2019 20:19
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Электроника со скоростью света

Немецкие ученые смогли разогнать электроны до скорости света.

Современные электронные компоненты, которые традиционно основаны на технологии кремниевых полупроводников, могут включаться или выключаться в течение пикосекунд (т.е. 10-12 секунд). Стандартные мобильные телефоны и компьютеры работают на максимальных частотах в несколько гигагерц (1 ГГц = 109 Гц), в то время как отдельные транзисторы могут приближаться к одному терагерцу (1 ТГц = 1012 Гц). Дальнейшее увеличение скорости, с которой электронные переключающие устройства могут открываться или закрываться с использованием стандартной технологии, с тех пор оказалось сложной задачей.

Однако, недавняя серия экспериментов, проведенных в Университете Констанца в Германии, демонстрирует, что электроны можно заставить двигаться с субфемтосекундными скоростями, то есть быстрее, чем 10-15 секунд, манипулируя ими с помощью специально подобранной волны света.

«Вполне возможно, это отдаленное будущее электроники», - говорит Альфред Лейтенсторфер, профессор сверхбыстрых явлений и фотоники в Университете Констанца и соавтор исследования. «Наши эксперименты с одноцикловыми световыми импульсами привели нас в аттосекундный диапазон переноса электронов».

Лейтенсторфер и его команда из Департамента физики и Центра прикладной фотоники в Университете Констанца считают, что будущее электроники заключается в интегрированных плазмонных и оптоэлектронных устройствах, которые работают в одноэлектронном режиме на оптическом, а не на микроволновых частотах, пишет EurekAlert.

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