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Врачи рассказали, как бокал шампанского влияет на здоровье

23.12.2019 13:42
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Врачи рассказали, как бокал шампанского влияет на здоровье

Врачи отметили, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому рекомендуется не злоупотреблять спиртными напитками, а также отказаться от употребления крепкого алкоголя

Врачи считают, что один бокал шампанского, выпитый под бой курантов, не принесет серьезного вреда здоровью человека, но от употребления крепких алкогольных напитков лучше отказаться. Специалисты отметили, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому рекомендуется не злоупотреблять спиртными напитками, а также отказаться от употребления крепкого алкоголя. Они пояснили, что чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит своему организму.

Кроме того врачи уточнили, что человеку необходимо учитывать свои индивидуальные особенности, и в зависимости от этого принимать решение: употреблять спиртные напитки или лучше отказаться от них, пишет РИА Новости.

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Крепкий алкоголь подорожает
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