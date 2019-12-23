Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ДЕК, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    62,2499
EUR (ЦБ)    68,9978

23 ДЕК, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    62,2499
EUR (ЦБ)    68,9978
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Путин признался, что не пьет чай

23.12.2019 19:41
Комментарии: 2
Путин признался, что не пьет чай

Владимир Путин рассказал, что пьет заваренные алтайские травы

На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий российский президент Владимир Путин сообщил, что вместо чая он пьет сбор трав. Глава государства добавил, что он отдает предпочтение облитым кипятком травам, которые были собраны в Алтае, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Путин в кабине машиниста отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
20:55 0 0
ГОСТЬЯ:

когда прочитали что президент на завтрак ест каши, все стали переходить на каши. МНОГИЕ НА ЗАВТРАК ПЕРЕШЛИ НА КАШИ И ЭТО ПРАВИЛЬНО.

20:50 0 0
гостья:

алтайские травы экологически чистые, а чай удобряют. только зря президент не назвал именно какие, так как в этом плане с президента пример берут

Статьи

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?
Экономика 1

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант
События и факты 5

Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего?

Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего?
Экономика

Место встречи-2020.Где предпочтут отмечать Новый год россияне этой зимой?

Место встречи-2020.Где предпочтут отмечать Новый год россияне этой зимой?
Общество

Перепись сим-карт. Зачем это нужно и кто за это заплатит?

Перепись сим-карт. Зачем это нужно и кто за это заплатит?
Экономика

«Общался с какими-то арабами». Что мы знаем о стрелке, напавшем на ФСБ

«Общался с какими-то арабами». Что мы знаем о стрелке, напавшем на ФСБ
События и факты

Узнай, страна

В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив

В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив

В Астраханской области поддержали стартапов в сфере сельского хозяйства на 100 млн рублей

В Астраханской области поддержали стартапов в сфере сельского хозяйства на 100 млн рублей

В Калмыкии впервые в республике запустили в эксплуатацию солнечные электростанции

В Калмыкии впервые в республике запустили в эксплуатацию солнечные электростанции

В Удмуртии открыли первый в России центр 3D-печати по производству устройств для испытания микросхем

В Удмуртии открыли первый в России центр 3D-печати по производству устройств для испытания микросхем

Новости дня

20:52 Может ли увеличение потребления магния снизить риск заболеваний сердца? Может ли увеличение потребления магния снизить риск заболеваний сердца?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:19 Электроника со скоростью света Электроника со скоростью света
20:03 Медведев заявил, что Москва готова обсудить с Киевом снятие взаимных санкций Медведев заявил, что Москва готова обсудить с Киевом снятие взаимных санкций
19:24 Пушков отреагировал на приостановку строительства "Северного потока - 2" Пушков отреагировал на приостановку строительства "Северного потока - 2"
18:52 Компания Nord Stream 2 AG прокомментировала санкции США против "Северного потока - 2" Компания Nord Stream 2 AG прокомментировала санкции США против "Северного потока - 2"
18:26 В Госдуме высказались за маркировку бутилированной воды В Госдуме высказались за маркировку бутилированной воды
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:12 Россия готова предоставить Нидерландам данные по MH17 Россия готова предоставить Нидерландам данные по MH17

Узнай, страна!

14:47 В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter