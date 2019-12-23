Путин признался, что не пьет чай
23.12.2019 19:41
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Владимир Путин рассказал, что пьет заваренные алтайские травы
На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий российский президент Владимир Путин сообщил, что вместо чая он пьет сбор трав. Глава государства добавил, что он отдает предпочтение облитым кипятком травам, которые были собраны в Алтае, пишет РИА Новости.
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когда прочитали что президент на завтрак ест каши, все стали переходить на каши. МНОГИЕ НА ЗАВТРАК ПЕРЕШЛИ НА КАШИ И ЭТО ПРАВИЛЬНО.
алтайские травы экологически чистые, а чай удобряют. только зря президент не назвал именно какие, так как в этом плане с президента пример берут