Путин признался, что не пьет чай

Владимир Путин рассказал, что пьет заваренные алтайские травы

На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий российский президент Владимир Путин сообщил, что вместо чая он пьет сбор трав. Глава государства добавил, что он отдает предпочтение облитым кипятком травам, которые были собраны в Алтае, пишет РИА Новости.