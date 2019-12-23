Пушков отреагировал на приостановку строительства "Северного потока - 2"

Алексей Пушков считает, что "Северный поток - 2" будет реализован, только сроки немного сдвинутся

Санкции Соединенных Штатов Америки против газопровода "Северный поток - 2" затрудняют строительство этого энергетического объекта, однако проект все равно будет реализован, только сроки немного сдвинутся. Об этом в своем Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, германское правительство уверено, что строительство российского проекта "Северный поток - 2" будет завершено, несмотря на введенные американские ограничительные меры.

21 декабря США ввели санкции в отношении "Северного потока - 2". Компания Allseas, которая занималась строительством газопровода, уже приостановила работу, пишет РИА Новости.