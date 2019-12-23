Компания Nord Stream 2 AG прокомментировала санкции США против "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что работы по скорейшему запуску энергетического объекта будут продолжены

Компания Nord Stream 2 AG прокомментировала введение санкций США в отношении российского проекта "Северный поток - 2". Оператор газопровода заявил, что работы по скорейшему запуску газопровода будут продолжены, так как его реализация отвечает интересам энергетической безопасности Европы и конкурентоспособности экономики Евросоюза, а также защите климата компании Nord Stream 2.

20 декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено введение санкций против "Северного потока - 2". Отмечается, что 21 декабря компания Allseas, которая занималась строительством российского газопровода, уже приостановила работу из-за введенных ограничительных мер США, пишет РИА Новости.