Россия готова предоставить Нидерландам данные по MH17

Владимир Чижов заявил, что Россия изначально хотела предоставить имеющиеся данные совместной международной группе, которая занималась расследованием крушения Boeing MH17, однако группа проигнорировала ее предложение

Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил о готовности российской стороны предоставить Нидерландам имеющуюся у нее информацию о крушении Boeing MH17 в 2014 году. По словам дипломата, речь идет о незакрытом воздушном пространстве.

Также Чижов отметил, что Россия готова взаимодействовать с прокуратурой Нидерландов в выяснении всех обстоятельств крушения малайзийского Boeing над Донбассом. Он добавил, что Москва изначально хотела предоставить имеющиеся сведения совместной международной группе, которая занималась расследованием данного происшествия, однако группа проигнорировала ее предложение, пишет РИА Новости.