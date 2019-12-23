Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца недели

Роман Вильфанд заявил, что метеорологические условия не позволяют образоваться снежному покрову

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ближе к выходным прогнозируется небольшое похолодание, однако температура воздуха по-прежнему будет выше своей декабрьской нормы. Он пояснил, что такие метеорологические условия не позволяют образоваться снежному покрову.

"До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь", - сказал Вильфанд.

Также он добавил, что завтра в столице ожидается до 6 градусов выше нуля, а в среду столбик термометра упадет до 4 градусов выше нуля днем и до 2 градусов ниже нуля ночью По его словам, такая погода сохранится до субботы, а на выходных прогнозируется небольшое похолодание, пишет "Интерфакс".