Россия опровергла данные о заключении контрактов на прямые поставки газа на Украину

Дмитрий Козак заявил, что у России нет никаких контрактов, кроме договоренностей с украинским правительством

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что информация о том, будто РФ заключила пять контрактов с украинскими компаниями на прямые поставки газа на Украину не соответствует действительности. По его словам, договоренности о прямых поставках российского голубого топлива будут обсуждаться после Нового года, так как необходимо урегулировать ряд вопросов.

Козак уточнил, что у Российской Федерации нет никаких заключенных соглашений, помимо договоренностей с правительством Украины. Он добавил, что российская сторона "будет действовать строго в рамках этого протокола", пишет ТАСС.