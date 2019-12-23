Козак рассказал, что Россия и Украина договорились о цене на транзит газа на пять лет

Дмитрий Козак заявил, что все риски по изменению тарифов в связи со сменой украинского законодательства взял на себя "Нафтогаз Украины"

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на заседании правительства сообщил, что цена на транзит российского газа через украинскую территорию для компании "Газпром" является твердой и определенной на протяжении пяти лет, пока будет действовать новый контракт. Он пояснил, что все цифры были зафиксированы в соответствующих протоколах.

По его словам, все риски по изменению тарифов в связи со сменой украинского законодательства взял на себя "Нафтогаз Украины". Козак добавил, если Киев перейдет на европейское законодательство в сфере энергетики, то тарифы на транспортировку российского голубого топлива будут низкими, пишет РИА Новости.