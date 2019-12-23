Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из РФ и США

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что доля поставок российского СПГ в Европу составляет 20%, а американская - 13%

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что за последние годы Россия опередила США по объемам поставок СПГ в европейские страны. Министр уточнил: российская доля от таких поставок составляет 20%, а американская - 13%.

Также Новак отметил, что еще 2-3 года назад Российская Федерация практически не поставляла природный газ в Европу. По его словам, сейчас за счет ввода новых проектов поставляется порядка 12 млн тонн голубого топлива, в то время как у Америки за этот же период прирост составил с 5 до 9 млн тонн сырья.

Помимо этого министр энергетики рассказал, что потребление российского СПГ растет в европейских странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ, например, в Испанию или Францию, пишет РБК.