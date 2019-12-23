Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США против "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков заявил, что на данный рано говорить об ответе РФ на санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не оставит без внимания американские санкции против проекта "Северный поток - 2", однако на данный момент рано говорить об ответе на подобные шаги Вашингтона.

"Об этом говорить рано, в любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае", - цитирует РИА Новости Пескова.

Суда швейцарской компании Allseas, занимавшиеся прокладкой "Северного потока - 2", в субботу, 21 декабря, покинули акваторию Балтийского моря. Причиной этому стал оборонный бюджет США, согласно которому Вашингтон ввел санкции в отношении российского газопровода.