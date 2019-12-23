Крепкий алкоголь подорожает

Рост цен – это одна из мер борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

С первого января в России подорожает крепкий алкоголь. В частности, на водку, коньяк, бренди, а также ликероводочные изделия. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствует соответствующий приказ Минфина, обнародованный на официальном сайте правовой информации.

Так, минимальная стоимость на водку поднимется на 7%: до 230 рублей (ранее 215 рублей) за бутылку 0,5 литра. Вырастет оптовая и закупочная цена у производителя: до 199 и 193 рублей. А вот минимальная стоимость коньяка вырастет больше чем на 11%: до 433 рублей (сегодня 388 рублей) за 0,5 литра. Минимальная стоимость бренди будет составлять 315 рублей.