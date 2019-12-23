Киев согласовал часть списков для обмена пленными в Донбассе

Однако, как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, чтобы забрать всех, кто удерживается, нужно доработать списки.

Киевские власти согласовали часть списков, предназначенных для обмена пленных в Донбассе, передает РИА Новости. Однако, как по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, «чтобы забрать всех, кто удерживается», документ нужно доработать.

Напомним также, что девятого декабря в Париже лидерами «нормандской четверки» было принято коммюнике. Главным его посылом является соблюдение минских соглашений, которые ранее были обозначены основополагающим базисом «нормандского формата». Лидеры стран также обратились с призывом к контактной группе обеспечить процесс по обмену пленными в Донбассе «всех на всех», и сделать это до конца текущего года.