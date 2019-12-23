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В России могут заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

23.12.2019 08:33
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В России могут заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Это может произойти из-за закона о пиратстве и инцидента с книгой «Задача трех тел» автора Лю Цысиня, аудиоверсия которого до сих пор есть на сервисах.

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube могут быть пожизненно заблокированы из-за закона о пиратстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко.

В Ассоциацию входит 15 книгоиздателей, включая крупнейшего — «Эксмо». В начале декабря Мосгорсуд удовлетворил требование издателя о принятии обеспечительных мер по книге «Задача трех тел» (автора Лю Цысиня). Пиратская копия находилась на этих двух сервисах. Примечательно, что, как сообщают СМИ, аудиоверсии произведения до сих пор есть на «Яндекс.Видео» и YouTube.

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