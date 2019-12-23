Балтийское море покинули суда Allseas, которые строили «Северный поток – 2»

Это произошло на фоне американских санкций, которые вступили в силу в ночь на субботу.

Акваторию Балтийского моря покинули суда швейцарской компании Allseas, занимавшиеся прокладкой газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг. На какой срок откладывается проект, представители компании комментировать не стали. Как отмечается, это произошло на фоне американских санкций, которые вступили в силу в ночь на субботу (против СП2 и «Турецкого потока»). Напомним, что Штаты требовали от компаний по прокладке труб покинуть проект. Одна из них – Allseas, уже приостановила работу.