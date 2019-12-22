Составлен рейтинг самых востребованных профессий в РФ

Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда был представлен топ-10 наиболее востребованных профессий в Российской Федерации.

Фото: mainfort.ru

Как сообщает iz.ru, специалистами было опрошено более 20 000 российских компаний. Помимо этого была учтена информация о вакансиях нескольких известных сервисов по поиску работу.

На самых верхних строчках рейтинга оказались продавец-кассир и повар ;

; На третьем месте – педагоги профессионального образования и профессионального обучения.

В десятку также вошли: юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования, медицинские сестры, делопроизводители, бухгалтера и специалисты в области дефектологии.