Врач рассказала, чем грозит чрезмерное потребление воды

Излишнее потребление жидкости оказывает негативное влияние на организм человека. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева.

Как считает специалист, из-за избыточного употребления жидкости повышается распад белка и из организма вымываются необходимые ему витамины и важные микроэлементы. Помимо этого, употребление большого количества жидкости приводит к перегрузке в работе сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, передает russian.rt.com.

По словам специалиста, в среднем в день человеку необходимо 2,5 литра воды. При этом один литр воды поступает в организм из пищи, а еще около 1,5 л мы потребляем в виде свободной жидкости (чая, кофе, напитков, супа и пр).

Погожева также заметила, что необходимо обращать внимание не только на количество выпиваемой жидкости, но и на её вкус. Например, кислые напитки (морсы, различные фруктовые отвары) способствуют стимуляции слюноотделения и снижению чувства жажды.

С годами уровень воды в человеческом организме постепенно изменяется. Если у новорожденного он составляет около 75%, то у пожилого человека примерно 55%, отмечает эксперт.