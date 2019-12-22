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Врач рассказала, чем грозит чрезмерное потребление воды

22.12.2019 21:46
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Врач рассказала, чем грозит чрезмерное потребление воды

Излишнее потребление жидкости оказывает негативное влияние на организм человека. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева.

Как считает специалист, из-за избыточного употребления жидкости повышается распад белка и из организма вымываются необходимые ему витамины и важные микроэлементы. Помимо этого, употребление большого количества жидкости приводит к перегрузке в работе сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, передает russian.rt.com.

По словам специалиста, в среднем в день человеку необходимо 2,5 литра воды. При этом один литр воды поступает в организм из пищи, а еще около 1,5 л мы потребляем в виде свободной жидкости (чая, кофе, напитков, супа и пр).

Погожева также заметила, что необходимо обращать внимание не только на количество выпиваемой жидкости, но и на её вкус. Например, кислые напитки (морсы, различные фруктовые отвары) способствуют стимуляции слюноотделения и снижению чувства жажды.
С годами уровень воды в человеческом организме постепенно изменяется. Если у новорожденного он составляет около 75%, то у пожилого человека примерно 55%, отмечает эксперт.

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