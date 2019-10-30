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Ученые выяснили, что растения паникуют во время дождя

30.10.2019 22:36
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Ученые выяснили, что растения паникуют во время дождя

Новое исследование показало, что растения имеют удивительно сложную реакцию на осадки.

Международная группа ученых из Университета Западной Австралии (UWA) и Лундского университета в Швеции обнаружила, что растения реагируют на осадки сложной цепочкой химических сигналов, которые они сравнивают с «паникой».

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что данный процесс включает в себя тысячи генов, сотни белков и множество гормонов роста, которые поражаются в течение всего 10 минут после попадания воды в лист. Эта реакция продолжает расти в течение примерно 25 минут.

Ученые опрыскивали растение Arabidopsis (цветковое растение семейства капустные) небольшим количеством воды и наблюдали за цепной реакцией в нем, вызванной белком Myc2. После активации Myc2 растение загружало свои защитные механизмы, чтобы защитить себя, что включало задержку цветения и роста.

В рамках своей панической защиты растения также откачивают химические вещества, а именно гормон, называемый жасмоновой кислотой, который действует как «предупредительный сигнал» для других листьев и даже других растений.

Но зачем растению паниковать из-за дождя? Хотя вода является основным компонентом, необходимым для фотосинтеза, дождь также может принести бактерии, вирусы и грибковые споры, которые могут нанести вред растению.

«Как ни странно, дождь на самом деле является основной причиной распространения болезней между растениями», – говорится в заявлении автора исследования профессора Харви Миллара, биолога по энергетике растений из UWA

«Когда капля дождя падает на лист, мельчайшие капли воды рикошетят во всех направлениях. Одна капля может распространить бактерии, грибковые споры на расстояние до 10 метров в окружающие растения», – сказал Миллар.

По словам ученых, если у соседних растений включены защитные механизмы, они с меньшей вероятностью распространяют болезнь и поэтому в их интересах, чтобы растения-соседи распространяли предупреждение близлежащим растениям.

Легко думать о растениях как о пассивном оформлении витрин для мира природы, но это далеко от истины. Одним из наиболее интересных и противоречивых вопросов в ботанике является «нейробиология растений», идея о том, что они могут разумно взаимодействовать с окружающей средой.

Хотя есть разные степени приверженности данной идее, некоторые исследователи зашли так далеко, что предположили, что растения обладают реальным интеллектом и сознанием, как животное, пишет iflscience.com.

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