Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

22.12.2019 14:26 Комментарии

В МИД России прокомментировали заявления МИД Польши о том, что Россия искажает исторические данные о Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин, во время Большой пресс-конференции 19 декабря, коснулся вопроса ввода войск СССР на территорию Польши в 1939 году. По словам российского лидера, СССР ввел войска в Польшу только после того, как польское правительство перестало контролировать ситуацию в стране.

По словам российского лидера, СССР ввел войска в Польшу только после того, как польское правительство перестало контролировать ситуацию в стране. В МИД Польши слова президента Путина вызвали "тревогу и недоумение", так как польская сторона рассматривает эту ситуацию, как нападение СССР на страну . При этом Польша обвинила российского лидера в искажении исторических фактов Второй мировой войны.

. При этом Польша обвинила российского лидера в Второй мировой войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией. Это видно из агрессивной риторики польских властей, сносу памятников Второй мировой войны, а также лидирующей роли Польши в принятии и поддержании антироссийских санкций, пишет РИА Новости.