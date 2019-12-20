Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне

Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши проанализируют высказывание Владимира Путина о Второй мировой войне на предмет "дипломатической реакции"

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что польским властям нужно время для того, чтобы изучить слова президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне. Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство страны изучает возможность "дипломатической реакции".

19 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава российского государства напомнил, что армия СССР вошла на польскую территорию уже после того, как правительство Польши утратило контроль над своими вооруженными силами. Также Путин отметил, что в это время власти этой страны находились недалеко от польско-румынской границы, поэтому "даже не с кем было обсуждать этот вопрос", пишет РИА Новости.