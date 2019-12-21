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Популярные блюда содержат опасные химические вещества

21.12.2019 22:41
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Популярные блюда содержат опасные химические вещества

Опасные химические вещества были обнаружены в образцах крови тех, кто часто употребляет в пищу фаст-фуд или еду на вынос.

Исследование показало, что люди, которые едят фаст-фуд, еду на вынос или часто едят в ресторанах, имеют более высокий уровень PFAS в организме. Но, воздействие вредных химических веществ PFAS может быть легко уменьшено, если блюда готовятся дома. Еще одно преимущество домашней кулинарии - минимизация обработанных продуктов и большее количество полезных ингредиентов, используемых в домашних блюдах.

  • Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), также известные как перфторированные химические вещества, представляют собой класс токсичных соединений, которые наносят серьезный ущерб людям.

PFAS были связаны с увеличением веса, снижением фертильности, дисфункцией щитовидной железы, повреждением печени и почек, подавлением иммунитета и раком.

Они широко используются в потребительских товарах, таких как водостойкая, не допускающая пригорания и грязеотталкивающая посуда, ковровое покрытие и чистящие материалы.
PFAS также используются в упаковке пищевых продуктов, таких как обертки для гамбургеров и кондитерские мешки, пакеты для попкорна, картофель фри и коробки для пиццы.

Исследователи, проанализировав диету 10 106 участников и их образцы крови, обнаружили, что у тех, чья еда готовилась дома, было гораздо меньше PFAS организме. С другой стороны, уровни PFAS были высокими у тех, кто часто ел в ресторанах или ел больше готовых блюд и фаст-фудов, таких как пицца.

Это говорит о том, что ресторанная еда, блюда на вынос и фаст-фуд, скорее всего,

Доктор Лорел Шайдер, соавтор исследования, сказала:

«Эти химические вещества были связаны с многочисленными проблемами со здоровьем, поэтому речь идет о том, что люди могут подвергаться их воздействию в пище. Воздействие некоторых PFAS было связано с раком, заболеваниями щитовидной железы, подавлением иммунитета, низким весом при рождении и снижением фертильности. Дети особенно подвержены риску воздействия на здоровье, потому что их развивающиеся органы более уязвимы для токсичных химических веществ».

Одна треть американских взрослых и детей едят пиццу или другие блюда быстрого питания каждый день.

Исследование также показало, что у потребителей микроволновой попкорна в крови было гораздо больше PFAS. Загрязнение попкорна PFAS происходит, когда химические вещества вымываются из упаковки.

Из-за проблем со здоровьем и окружающей средой производители начали использовать различные материалы вместо длинноцепочечных PFAS для упаковки пищевых продуктов. Однако, заменители содержат другие соединения, такие как BPA и фталаты, которые являются эндокринно-разрушающими химическими веществами, что означает, что они способны нарушать, мешать или имитировать гормональное действие.

Эти химические вещества могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как снижение фертильности и потеря беременности. Поэтому эксперты предполагают, что все эти химические вещества должны быть ограничены, пишет spring.org.

Г-жа Кэтрин Роджерс, соавтор исследования, заявила:

«Общий вывод здесь заключается в том, что чем меньше контакт вашей еды с пищевой упаковкой, тем меньше вы подвергаетесь воздействию PFAS и других вредных химических веществ. Эти последние результаты, как мы надеемся, помогут потребителям избежать этих рисков и побудят производителей разрабатывать более безопасные материалы для упаковки пищевых продуктов».

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