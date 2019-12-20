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Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

20.12.2019 19:54
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Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

Многим из нас нравится получать удовольствие, приобщаясь к культуре в музеях или театрах, но новое исследование показало, что взаимодействие с искусством может принести больше пользы, чем мы думаем.

Исследование британских ученых показало, что регулярное посещение музеев, концертов, галерей и театра может продлить жизнь, значительно снизив риск преждевременной смерти. Ученые установили, что риск ранней смерти может быть снижен на 31%.

Даже те, кто занимался искусством один или два раза в год, имеют преимущества. Исследователи обнаружили, что риск умереть снижается в среднем на 14% в течение последующих 12 лет - по сравнению с теми, кто никогда не занимался этой культурной деятельностью.

В исследовании, проведенном Университетским колледжем Лондона, 6710 человек старше 50 лет указали, как часто они посещают музеи, театры и многое другое. Средний возраст респондентов составлял 66 лет, а в составе группы было 54% женщин.

Исследователи пришли к выводу, что «участие в рецептивных искусствах может иметь защитную связь с долголетием у пожилых людей». Результаты остаются верными, даже если принять во внимание такие факторы, как семейное положение, благосостояние, занятость и образование.

«Эта связь может быть частично объяснена различиями в познании, психическом здоровье и физической активности среди тех, кто занимается искусством и не занимается им, но сохраняется даже тогда, когда модель приспособлена к этим факторам».

Данное исследование важно из-за того, что Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) все больше использует социальные предписания для улучшения здоровья и благополучия.

Исследователи добавили:

«В целом, наши результаты подчеркивают важность продолжения изучения новых социальных факторов как основных детерминант здоровья».

Предыдущие исследования показали, что искусство может помочь улучшить как физическое, так и психическое самочувствие, особенно депрессию, деменцию, хроническую боль и слабость.

Тем не менее, стоит отметить, что другие отмечают, что те, кто с наибольшей вероятностью выиграет от занятий искусством - например, люди, находящиеся в депрессии или одиночестве - с наименьшей вероятностью будут делать это, пишет W&H.

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