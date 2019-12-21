Космический корабль NASA Starliner не смог пристыковаться к МКС

21.12.2019 18:57 Комментарии

Американский космический корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС. Он не будет осуществлять вторую попытку стыковки из-за технических проблем.

Новый космический корабль NASA Starliner , разработанный корпорацией Boeing, совершил свой первый полет в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Но, из-за возникших технических проблем, корабль не смог присоединиться к МКС. Руководство NASA приняло решение не проводить повторную попытку стыковки и Starliner, на борту которого находится манекен "Рози-ракетчица", оснащенный всевозможными датчиками, будет возвращен на Землю.

, разработанный корпорацией Boeing, совершил свой первый полет в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Но, из-за возникших технических проблем, корабль Руководство NASA приняло решение не проводить повторную попытку стыковки и Starliner, на борту которого находится манекен "Рози-ракетчица", оснащенный всевозможными датчиками, будет возвращен на Землю. Космический корабль Starliner - новая разработка компании Boeing. Его масса составляет 13 тонн, а экипаж состоит из семи человек. В NASA планировали начать собственные пилотируемые полеты к МКС , используя Starliner. На официальном сайте агентства размещена информация о том, что полеты будут начаты в середине 2020 года, а два астронавта США, Санита Уильямс и Джош Кассада, уже проходят подготовку к пилотируемому полету. Пока же, NASA вынуждено закупать места на российских пилотируемых космических кораблях "Союз", для отправки своих астронавтов на МКС.

Его масса составляет 13 тонн, а экипаж состоит из семи человек. В NASA планировали начать собственные , используя Starliner. На официальном сайте агентства размещена информация о том, что полеты будут начаты в середине 2020 года, а два астронавта США, Санита Уильямс и Джош Кассада, уже проходят подготовку к пилотируемому полету. Пока же, NASA вынуждено закупать места на российских пилотируемых космических кораблях "Союз", для отправки своих астронавтов на МКС. Американский миллиардер Илон Маск, чья компания SpaceX разработала собственный пилотируемый космический корабль Crew Dragon, пожелал специалистам NASA удачи в посадке корабля Starliner. Напомним, что Crew Dragon в беспилотном режиме был отправлен к МКС 2 марта текущего года и удачно пристыковался к станции, пишет ТАСС.