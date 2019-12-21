Космический корабль NASA Starliner не смог пристыковаться к МКС
21.12.2019 18:57
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Американский космический корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС. Он не будет осуществлять вторую попытку стыковки из-за технических проблем.
- Новый космический корабль NASA Starliner, разработанный корпорацией Boeing, совершил свой первый полет в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Но, из-за возникших технических проблем, корабль не смог присоединиться к МКС. Руководство NASA приняло решение не проводить повторную попытку стыковки и Starliner, на борту которого находится манекен "Рози-ракетчица", оснащенный всевозможными датчиками, будет возвращен на Землю.
- Космический корабль Starliner - новая разработка компании Boeing. Его масса составляет 13 тонн, а экипаж состоит из семи человек. В NASA планировали начать собственные пилотируемые полеты к МКС, используя Starliner. На официальном сайте агентства размещена информация о том, что полеты будут начаты в середине 2020 года, а два астронавта США, Санита Уильямс и Джош Кассада, уже проходят подготовку к пилотируемому полету. Пока же, NASA вынуждено закупать места на российских пилотируемых космических кораблях "Союз", для отправки своих астронавтов на МКС.
- Американский миллиардер Илон Маск, чья компания SpaceX разработала собственный пилотируемый космический корабль Crew Dragon, пожелал специалистам NASA удачи в посадке корабля Starliner. Напомним, что Crew Dragon в беспилотном режиме был отправлен к МКС 2 марта текущего года и удачно пристыковался к станции, пишет ТАСС.
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