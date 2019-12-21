В Норвегии возникли радиопомехи из-за российских испытаний
21.12.2019 15:16
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В работе радаров и радиооборудования на севере Норвегии произошли помехи. Норвежские военные связывают их с испытаниями Россией фрегата "Адмирал флота Касатонов".
- Россия проводила испытания нового сторожевого корабля Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в Баренцевом море. Испытания начались 20 ноября и включали проверку заводских ходовых характеристик корабля, а также его радиотехнического оборудования и вооружения.
- В тот же день норвежские военные сообщили о возникновении шумов и помех в работе радаров и радиооборудования, расположенных в районе Киркинеса. Помехи продолжались несколько дней и образовывались на частотах работы российской системы спутникового слежения "Глонасс" и системы GPS.
- Представитель Национальной коммуникационной службы Норвегии Пер Эйрик Хеймдал заявил, что данные помехи не являются целенаправленным выведением из строя систем "Глонасс" и GPS. Норвежская сторона связывает их с побочным эффектом от проводимых Россией испытаний фрегата "Адмирал флота Касатонов", пишет РИА Новости.
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