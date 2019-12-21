Родченков изменил базу данных Московской лаборатории

21.12.2019 14:38 Комментарии: 1

В СК России заявили, что Григорий Родченков и его бывшие сотрудники, находясь в США удаленно изменяли базу данных Московской лаборатории вплоть до текущего года.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сделала официальное заявление по ситуации с четырехлетним отстранением России от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, вынесенным WADA. Согласно отчету СК России, данные Московской лаборатории , на которые указывает WADA, были удаленно изменены Григорием Родченковым. Причем Родченков делал это вплоть до последней передачи WADA данных российских атлетов в текущем году.

, на которые указывает WADA, Причем Родченков делал это вплоть до последней передачи WADA данных российских атлетов в текущем году. СК настаивает на том, что существуют неопровержимые доказательства факта незаконного входа в базу данных Московской лаборатории и изменении существующих данных. Эти доказательства российская сторона представит в Спортивный арбитражный суд (CAS) при подаче апелляции на решение WADA о наложении ограничений на страну.

и изменении существующих данных. Эти доказательства российская сторона представит в Спортивный арбитражный суд (CAS) при подаче апелляции на решение WADA о наложении ограничений на страну. WADA отказывается рассматривать российские доказательства, настаивая на том, что их выводы о ситуации являются единственно верными. Эксперты WADA, также, как и российские специалисты, отмечают внесение изменений в базы данных Московской лаборатории, но настаивают, что незаконного удаленного проникновения не было, а данные изменены сотрудниками лаборатории на месте, пишет Газета.ру.