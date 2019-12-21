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Родченков изменил базу данных Московской лаборатории

21.12.2019 14:38
Комментарии: 1
Родченков изменил базу данных Московской лаборатории

В СК России заявили, что Григорий Родченков и его бывшие сотрудники, находясь в США удаленно изменяли базу данных Московской лаборатории вплоть до текущего года.

  • Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сделала официальное заявление по ситуации с четырехлетним отстранением России от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, вынесенным WADA. Согласно отчету СК России, данные Московской лаборатории, на которые указывает WADA, были удаленно изменены Григорием Родченковым. Причем Родченков делал это вплоть до последней передачи WADA данных российских атлетов в текущем году.
  • СК настаивает на том, что существуют неопровержимые доказательства факта незаконного входа в базу данных Московской лаборатории и изменении существующих данных. Эти доказательства российская сторона представит в Спортивный арбитражный суд (CAS) при подаче апелляции на решение WADA о наложении ограничений на страну.
  • WADA отказывается рассматривать российские доказательства, настаивая на том, что их выводы о ситуации являются единственно верными. Эксперты WADA, также, как и российские специалисты, отмечают внесение изменений в базы данных Московской лаборатории, но настаивают, что незаконного удаленного проникновения не было, а данные изменены сотрудниками лаборатории на месте, пишет Газета.ру.

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17:12 0 0
Александр Н:

интересно Кто и в чьих интересах оставил открытым допуск Радченко и другим бывшим сотрудникам к базам данных .

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