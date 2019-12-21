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Раскрыты детали нового транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом"

21.12.2019 14:08
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Раскрыты детали нового транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Соглашение о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключено на пять лет.

  • Украинские СМИ распространили информацию о том, что во время последних переговоров по возобновлению транзита газа через территорию Украины, российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" договорились о заключении нового транзитного контракта.
  • Согласно опубликованным данным, новое соглашение будет заключено на пять лет. Причем в первый год соглашения "Газпром" будет транспортировать через территорию Украины 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года - по 40 млрд куб. м.
  • В российской госкорпорации "Газпром" подтвердили распространенную информацию. Представитель организации заявил, что представленные украинской стороной цифры являются верными, пишет ТАСС.

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