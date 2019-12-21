Раскрыты детали нового транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом"

21.12.2019 14:08 Комментарии

Соглашение о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключено на пять лет.

Украинские СМИ распространили информацию о том, что во время последних переговоров по возобновлению транзита газа через территорию Украины, российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" договорились о заключении нового транзитного контракта .

. Согласно опубликованным данным, новое соглашение будет заключено на пять лет. Причем в первый год соглашения "Газпром" будет транспортировать через территорию Украины 65 млрд куб. м , а в последующие четыре года - по 40 млрд куб. м.

Причем в первый год соглашения "Газпром" будет транспортировать через территорию Украины , а в последующие четыре года - по В российской госкорпорации "Газпром" подтвердили распространенную информацию. Представитель организации заявил, что представленные украинской стороной цифры являются верными, пишет ТАСС.