В России вырастут цены на водку и коньяк

Минфин поднимет минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.