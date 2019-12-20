В России вырастут цены на водку и коньяк
20.12.2019 21:58
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Минфин поднимет минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия.
- Начиная с 1 января 2020 года в России будут увеличены минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. Такое решение принято в Минфине и ведомством уже подготовлен соответствующий приказ.
- Теперь минимальная розничная цена водки составит 230 руб. за 0,5 литра, увеличившись на 7%; минимальная розничная цена коньяка будет увеличена до 433 руб. или 11% за 0,5 литров; а бренди на российском рынке будет стоить минимум 315 руб. Увеличится и стоимость этилового спирта. Минимальная стоимость этилового спирта, который был произведен из пищевого сырья, составит 57 руб. за литр.
- Минфин надеется, что подобные меры помогут бороться с контрафактной алкогольной продукцией, присутствующей на российском рынке, пишет РИА Новости.
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