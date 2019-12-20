Скончался один из пострадавших при стрельбе у здания ФСБ в Москве

От полученных ранений в больнице скончался сотрудник ФСБ, пострадавший во время перестрелки на Лубянке.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила новые данные по делу о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Петренко сообщила, что в медицинском учреждении скончался пострадавший во время перестрелки сотрудник службы безопасности. Таким образом, жертвами стрелка стали два сотрудника ФСБ. Еще четверо человек, в том числе один гражданский, получили ранения и были госпитализированы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следствие установило имя стрелявшего. Это проживающий в Московской области 39-летний Евгений Манюров. Сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника во время инцидента.