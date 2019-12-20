В Москве назвали имя предполагаемого стрелка с Лубянки
В результате стрельбы, которую устроил уроженец Московской области около здания ФСБ в российской столице, погиб сотрудник ФСБ.
Названо имя предполагаемого злоумышленника, устроившего стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «112». Согласно предоставленной информации, стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, являющийся уроженцем Московской области. Как уточняется, на сайте СБИС был найден профайл человека с идентичными именем и фамилией.
Напомним, что в 19 декабря неизвестный начал стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Инцидент привел к гибели сотрудника ФСБ.
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