В Москве назвали имя предполагаемого стрелка с Лубянки

В результате стрельбы, которую устроил уроженец Московской области около здания ФСБ в российской столице, погиб сотрудник ФСБ.

Названо имя предполагаемого злоумышленника, устроившего стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «112». Согласно предоставленной информации, стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, являющийся уроженцем Московской области. Как уточняется, на сайте СБИС был найден профайл человека с идентичными именем и фамилией.

Напомним, что в 19 декабря неизвестный начал стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Инцидент привел к гибели сотрудника ФСБ.