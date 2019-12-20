У этой 99-миллионолетней птицы, сохранившейся в янтаре, был загадочный палец

Возможно, вид Elektorornis chenguangi использовал свой длинный третий палец, чтобы найти еду. Но исследователи на самом деле не знают, почему птица, сохранившаяся в янтаре, образовала уникальный палец, который длиннее всей кости нижней части ноги птицы.

Меньше, чем воробей, эта птица в возрасте 99 миллионов лет, сохранившаяся в янтаре, сделала большой переполох в научном мире.

«Я никогда не видел ничего подобного или даже близкого», - говорит палеонтолог Джингмай О'Коннор из Пекинского института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных.

О'Коннор - один из первых авторов статьи «Текущая биология», которая познакомила мир с Elektorornis chenguangi, новым видом меловой птицы, известной по одному частичному образцу.

Замерзшая во времени в кусочке бирманского янтаря, птица имеет на одной из сохранившихся лап особенность, которой нет ни у одной другой птицы, живой или вымершей. Третий палец Elektorornis chenguangi чрезвычайно удлинен - длиннее всей голени. И на этом причудливом пальце есть странные нити, настолько уникальные, что их трудно описать даже исследователям, изучающим их.

«Представьте себе чешую на куриной ноге, в которой дистальный конец сужается в очень тонкую, почти волосистую щетину», - говорит О'Коннор.

Эти волосоподобные, но в то же время чешуйчатые структуры лежат в основе уникального пальца птицы. Что приводит нас к большому вопросу: как Elektorornis использовал его?

Не имея ни одной похожей птицы для сравнения, О'Коннор и его коллеги посмотрели на единственное живое животное с одним вытянутым пальцем: да-да, вид лемура, который использует свой длинный третий палец, чтобы исследовать насекомых в гниющей древесине. Тем не менее, у млекопитающего также есть рот, предназначенный для того, чтобы их грызть, поэтому параллели с беззубой птицей только зашли в тупик.

Итак, на данный момент, истинная цель длинного пальца Elektorornis, покрытого щетиной, останется загадкой - и источником научного восторга, пишет журнал Discover.