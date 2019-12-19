Британский дайвер запечатлел ласкового тюленя

К британскому дайверу Бену Бурвиллю снимавшему на камеру свое погружение неподалеку от архипелага Фарн у берегов Нортумберленда неожиданно подплыл дружелюбный тюлень и стал его обнимать.

На кадрах ролика видно, как ласковое животное несколько раз хватает за руку дайвера и ласкается, словно домашний питомец.

В какой-то момент два главных героя встречаются лицом к лицу и тюлень поворачивается, чтобы посмотреть прямо в камеру.

Дайвер, который работает доктором, заметил, что хотя тюлени чем-то напоминают собак, по физиологическим признакам они более схожи с медведями: у них мощные ласты и когти.

Прикосновение к тюленям вообще не очень хорошая идея, отметил британец. По его словам, в пасти тюленей много вредных бактерий, которые могут вызвать у человека довольно серьезные инфекции, пишет РИА Новости.

Кадры были сделаны вблизи островов Фарн(Англия), где проживает большая колония серых тюленей.