Украина проведет проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции Путина

Сергей Костинский рассказал, что у телеканала "Наш" были выявлены признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации

Нацсовет Украины проведет проверку украинского телеканала "Наш" из-за показа ежегодной итоговой пресс-конференции лидера Российской Федерации Владимира Путина. Отмечается, что у телеканала были выявлены признаки нарушения украинского законодательства в сфере телевидения, радиовещания и информации. Об этом в своем Fаcebook написал член национального совета Украины Сергей Костинский.

19 декабря Путин провел ежегодную итоговую пресс-конференцию. Отмечается, что это мероприятие в своем эфире транслировал украинский телеканал "Наш", пишет РИА Новости.