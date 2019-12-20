В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

Наталья Петроченкова заявила, что лучше выбирать красную икру в стеклянной таре или на развес, так как в этом случае труднее спрятать некачественный товар

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке красной икры. По ее словам, такой продукт лучше приобретать в стеклянной таре или на развес, так как в этом случае спрятать некачественный товар становится гораздо труднее. Петроченкова пояснила, что тогда покупатель может внимательно рассмотреть икру перед ее покупкой: икринки первого сорта должны быть одинакового цвета и размера, а также они не должны быть слишком слипшимися. Об этом специалист сообщила в интервью радио Sputnik.

Также она отметила, что при выборе красной икры в жестяной банке необходимо внимательно осмотреть тару на предмет внешних повреждений. Главная опасность - вздутие тары. По словам эксперта, если употребить такой продукт, можно сильно отравиться. Петроченкова добавила, что лучше отдавать предпочтение икре с маркировкой "ГОСТ" и выбирать товар, который был изготовлен в традиционных местах вроде Камчатки и Сахалина.

Помимо этого специалист подчеркнула, если красная икра была заморожена один раз, то это не отразиться на качестве продукта, пишет РИА Новости.