Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Сергей Рябков отметил, что сейчас есть и другие форматы, где страны могут обсудить все важные вопросы, включая Группу двадцати и БРИКС

Во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы пропало желание присоединяться к группе Большой семерки. Он добавил, что это желание стало появляться еще до того, как G7 вышла из российского председательства пять лет назад.

Кроме того Рябков отметил, что у Российской Федерации нет никакого желания вникать в разного рода условия возвращения страны в G7, которые формулируют некоторые страны из этой группы. Он пояснил, что сейчас есть и другие форматы, где стороны могут обсудить все важные вопросы, включая Группу двадцати и БРИКС, пишет ТАСС.