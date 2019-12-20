Орешкин рассказал, что Путин и Лукашенко не достигли соглашения по газу, нефти и налогам

Максим Орешкин рассказал, что интеграции России и Белоруссии препятствуют три группы нерешенных вопросов - нефть, газ и налоги

Российский министр экономического развития Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, интеграции Москвы и Минска мешают три группы нерешенных вопросов - нефть, газ и налоги.

В пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко, в ходе которых президенты продолжили диалог об интеграции в рамках Союзного государства.

"Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты", - заявил Орешкин.

Также министр напомнил, что всего нужно разработать 31 дорожную карту. Он добавил, что стороны полностью согласовали вопросы в сфере сельского хозяйства, таможни, связи и регулирования алкогольного рынка, пишет РИА Новости.