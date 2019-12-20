В России нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч

Максим Акимов подчеркнул, что нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч будет вводиться постепенно

Вице-премьер правительства России Максим Акимов рассказал, что в стране будет понижен нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Он рассчитывает, что все необходимые поправки в законодательство будут приняты в течение следующего года. Также Акимов добавил: реализация такой меры будет происходить постепенно, в режиме пилотных зон.

Также он выразил уверенность, что точность работы камер позволит наказывать водителей за превышение скоростного режима даже с небольшой погрешностью. По мнению Акимова, такая инициатива позволит отойти от ситуации, когда человек на глазок прибавляет к ограничению скорости еще 20 км/ч. Таким образом на дорогах сократиться количество опасных ДТП, пишет РИА Новости.