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"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд

20.12.2019 17:08
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"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд

Очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа пройдет 20 декабря в Минске

Источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов сообщил, что частью пакетного соглашения России и Украины по транзиту голубого топлива может стать выплата "Газпромом" около $3 млрд "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

В "Газпроме" рассказали, что очередной раунд переговоров пройдет в Минске 20 декабря, российскую компанию будет представлять ее глава Алексей Миллер. Подчеркивается, что встреча состоится на высоком уровне, пишет РИА Новости.

Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись трехсторонние консультации (Россия, Украина и Еврокомиссия) по транзиту газа, в ходе которых участники встречи смогли достичь принципиальных договоренностей по новому транзитному соглашению, однако его параметры стороны раскрывать не стали.

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Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по транзиту газа
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