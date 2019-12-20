Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Александр Новак подтвердил, что по итогам встречи в Берлине был подготовлен детальный проект нового соглашения, которое нужно будет доработать и одобрить

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что России, Украине и ЕК удалось достичь принципиального соглашения по транзиту газа. Также он выразил благодарность министру экономики и энергетики Германии за помощь в составлении проекта нового соглашения. Раскрывать подробности документа Шефчович не стал, сославшись на то, что его еще должны утвердить в Москве и Киеве.

19 декабря Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа в Берлине. На встрече также присутствовали представители Еврокомиссии и Германии.

Отмечается, что глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что по итогам встречи в Берлине был подготовлен детальный проект нового соглашения, которое нужно будет доработать и одобрить.

С Новаком согласился украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель. По его словам, стороны "качественно поработали" над соглашением, приблизив их к финальному подписанию, пишет РИА Новости.