В МИД РФ отреагировали на импичмент Трампа

Сергей Рябков заявил, что МИД РФ никак не оценивает проведение импичмента президента США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что импичмент американскому президенту Дональду Трампу - внутреннее дело Вашингтона, поэтому МИД РФ никак не оценивает проведение такой процедуры. Также он добавил: импичмент вряд ли отразится на отношениях России и США, учитывая тот факт, что российская сторона никак не связана с проведением этой процедуры, пишет РИА Новости.

19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главы Белого дома, обвинив его в злоупотреблении властью. Уточняется, что теперь этот вопрос будет решаться в сенате.