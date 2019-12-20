Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Глава США заявил, что в палате представителей судопроизводство проходило неправильно, без юристов и свидетелей.

Американский глава Дональд Трамп стал требовать, чтобы процесс по импичменту в сенате был начат незамедлительно. Как передает РИА Новости, об этом он написал в своем Twitter. В своем сообщении Трамп отметил, что в палате представителей судопроизводство проходило неправильно, без юристов и свидетелей. Президент США подчеркнул, что у демократов нет никаких доказательств его вины, и их никогда не будет. «Я хочу немедленного процесса!» - заявил Трамп. Отметив, что никто из республиканцев не стал голосовать за импичмент.